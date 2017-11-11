اخبار مصر
-
رياضة
- المصري يستأنف تدريباته استعدادا للمقاولون العرب
- مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال والوديات الدولية
- نشرة الرياضة.. وأبرزها: الأهلي يصعد بخماسية أمام التليفونات بكأس مصر
- قائمة عبد الحق تكتسح انتخابات نادي النصر
- الأهلي يدخل راحة من التدريبات بعد خماسية التليفونات
- الأرجنتين تواجه روسيا وديا في منافسات أسبوع الـ«فيفا»
- بالصور.. حارسة مرمى أمريكا السابقة تتهم بلاتر بالاعتداء عليها جنسيا
- ألمانيا تتعادل سلبيا أمام إنجلترا في لقاء ودي
- عمرو عبد الحق رئيسا لنادي النصر
- ستراكا: الفوز على الأوليمبي خطوة هامة بمشوار الكأس
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
المصري يستأنف تدريباته استعدادا للمقاولون العرب
11
نوفمبر
2017
04:45 AM
بواسطة
المقاولون 2002 يفوز على مصر الجديدة 2-0 في دوري القاهرةيعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بقيادة حسام حسن لاستئناف تدريباته استعدادا لمباراته بالجولة التاسعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب، والمقرر إقامتها في 18 نوفمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب
ويعود لاعبو الفريق البورسعيدي من راحة سلبية حصلوا عليها لمدة يومين، عقب صعودهم لدور الـ16 بمسابقة كأس مصر على حساب بني عبيد خلال اللقاء الذي جمع فريقيهما في برج العرب وانتهى بفوز المصري بثلاثية نظيفة.يذكر أنه تم تأجيل المباراة من يوم 17 نوفمبر الجاري إلى يوم 18 من نفس الشهر لانعقاد انتخابات النادي البورسعيدي.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع