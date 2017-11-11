المقاولون 2002 يفوز على مصر الجديدة 2-0 في دوري القاهرةيعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بقيادة حسام حسن لاستئناف تدريباته استعدادا لمباراته بالجولة التاسعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب، والمقرر إقامتها في 18 نوفمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب

ويعود لاعبو الفريق البورسعيدي من راحة سلبية حصلوا عليها لمدة يومين، عقب صعودهم لدور الـ16 بمسابقة كأس مصر على حساب بني عبيد خلال اللقاء الذي جمع فريقيهما في برج العرب وانتهى بفوز المصري بثلاثية نظيفة.يذكر أنه تم تأجيل المباراة من يوم 17 نوفمبر الجاري إلى يوم 18 من نفس الشهر لانعقاد انتخابات النادي البورسعيدي.