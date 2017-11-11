وتستعرض |فيتو| هذه المباريات.تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم:زامبيا مع الكاميرون.. الساعة 5.00 مساء الجابون مع مالي.. الساعة 5.30 مساء ساحل العاج مع المغرب.. 7.30 مساء تونس مع ليبيا.. الساعة 8.30 مساء جمهورية الكونجو مع غينيا.. الساعة 8.30 مساء الملحق المؤهل لكأس العالم:الهندوراس مع أستراليا.. الساعة 12.00 صباحا نيوزيلندا مع بيرو.. الساعة 5.15 فجرا الدانمارك مع إيرلندا.. الساعة 9.45 مساء مباريات دولية ودية:الأرجنتين مع روسيا.. الساعة 3.00 عصرا إسبانيا مع كوستاريكا.. الساعة 10.30 مساء الدوري المصري الدرجة الثانية:الألومنيوم مع أسوان.. الساعة 3.00 عصرا الفيوم مع المدينة المنورة.. الساعة 3.00 عصرا ديروط مع بني مزار... الساعة 3.00 عصرا بني سويف‏ مع الوليدية.. الساعة 3.00 عصرا نادي السلام بإسنا مع سوهاج.. الساعة 3.00 عصرا كيما أسوان مع قنا.. الساعة 3.00 عصرا