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نشرة الرياضة.. وأبرزها: الأهلي يصعد بخماسية أمام التليفونات بكأس مصر
11
نوفمبر
2017
02:44 AM
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الأهلي يصعد بخماسية أمام تليفونات بني سويف بكأس مصرنشر قسم الرياضة العديد من الأخبار والأحداث المهمة، خلال الساعات الماضية، وكان من أبرزها:الأهلي يصعد بخماسية أمام تليفونات بني سويف بكأس مصر«فيفا» يمهل الزمالك 3 أشهر جديدة لحل أزمة مستحقات أجوجوعمرو عبد الحق رئيسا لنادي النصرصلاح عن مباراة مصر وغانا: «مش متابع والله»ليفربول يحتفل بصعود نجميه «صلاح وماني» إلى كأس العالم18 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة دمنهور بكأس مصررسميا
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