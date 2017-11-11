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قائمة عبد الحق تكتسح انتخابات نادي النصر
11
نوفمبر
2017
01:45 AM
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فاز الدكتور عمرو عبد الحق برئاسة نادي النصر باكتساح بعدما حصل على ٣٣٣٨ صوتا مقابل ١٤٧٨ لمنافسه محمد رمضان
كما اكتسحت قائمة عبد الحق انتخابات النصر حيث فازت بجميع المناصب وجاءت النتيجة كالتالي:عادل فرج منصب نائب الرئيس بـ٣٣٢٤ صوتا.عبد المجيد عبد الرحمن بمنصب أمين الصندوق بـ٣٣٦٥ صوتا.وفي العضوية فوق السن فاز كل من:أحمد حمدي ٣٢٧٨ صوتا.اشرف لطفي ٣٠٢٢ صوتا.حسن إسماعيل ٣٢١٦ صوتا. رامي خليل ٣٠٤٣ صوتا.ريهام روما ٣٣١٨ صوتا. مصطفى رسمي ٢٩٩٨ صوتا. في العضوية تحت السن فاز كل من:أحمد الأحمر ٣٤٠٤ أصوات. أحمد علي حسان ٣٣٥٩ صوتا. ندى حسن ٣٢٣١ صوتا. حضر ٦٢٣٤ عضوا وكانت الأصوات الباطلة ١٣٦٨ والصحيحة ٤٨٦٦.
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