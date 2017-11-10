الأهلي 2005 يكتسح النوبي بـ 13 هدفًا في سوبر براعم القاهرةقال رأفت عبد السلام مدرب عام تليفونات بني سويف، إن الجهاز الفنى للفريق بقيادة كرم جبر دخل مباراة الأهلي في كأس مصر باعتبارها بروفة قوية لتجهيز اللاعبين؛ لمواجهة الجونة القادمة في دوري القسم الثاني، خاصة أن الأخير يتقدم على فريقه في ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف فقط

وتابع عبد السلام، سنحاول إخراج اللاعبين من آثار الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي، مشيرا إلى أنهم حضروا إلى القاهرة؛ من أجل تقديم عرض مشرف أمام الأهلي ولم يتوقعوا الخسارة بخماسية.أشار مدرب التليفونات إلى أن ضربة الجزاء الثانية للأهلي من تسلل واضح بصرف النظر عن واقعة الاحتكاك نفسها، ولكنه لا يريد التعليق على التحكيم.