الجزائر تبدأ استعداداتها لمواجهة نيجيريا تحت قيادة رابح ماجرتعادل منتخب الجزائر سلبيا أمام منتخب نيجيريا، خلال أحداث الشوط الأول، في المباراة التي تقام على ملعب الشهيد حملاوي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018