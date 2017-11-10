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الأهلي 2005 يكتسح النوبي بـ 13 هدفا في سوبر براعم القاهرة
10
نوفمبر
2017
22:45 PM
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فوز الأهلي والمقاولون في دوري سوبر براعم القاهرة 2004حقق فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2005، فوزا كبيرا على نظيره النوبي بـ 13 هدفًا دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في إطار مهرجان سوبر براعم منطقة القاهرة والمقام بملاعب المقاولون العرب
ويقود الفريق أحمد سمير بيبو مديرا فنيا، وتامر حفني المدير الفني لمدرسة الكرة، ومحمود صالح مساعد رئيس القطاع لفرق البراعم.وأحرز الأهداف يوسف عفيفي الشهير بالساحر سوبر هاتريك|4 أهداف|، ويحيي أحمد هدفين، وفارس خالد هدفين، ويوسف عبدالحفيظ |هدف|، ومحمد رأفت هدف، ومحمد أبوالعمايم هدف، وأحمد أيمن مارادونا هدف،ومحمد عبدالله هدف.
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