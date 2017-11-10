فوز الأهلي والمقاولون في دوري سوبر براعم القاهرة 2004حقق فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2005، فوزا كبيرا على نظيره النوبي بـ 13 هدفًا دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في إطار مهرجان سوبر براعم منطقة القاهرة والمقام بملاعب المقاولون العرب