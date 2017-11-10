وحرص الخطيب على استعراض الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي يستعد لإزاحة الستار عنه كاملا في المؤتمر الصحفي الخاص بالقائمة، والمقرر له الخميس القادم، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.وشهد استقبال الخطيب ترحابا شديدا من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، في مشهد أعاد للأذهان الاستقبال الحافل لبيبو في الجزيرة أمس، قبل انطلاق ندوته الانتخابية.وتضم قائمة الخطيب كلا من العامري فاروق نائبا وخالد الدرندلي أمين صندوق وخالد مرتجى وجوهر نبيل ومحمد الدماطى وإبراهيم الكفراوى ورانيا علوانى وطارق قنديل ومحمد جمال الجارحى ومحمد سراج ومهند مجدى. كما منح الخطيب متسعا من الوقت لأعضاء قائمته للحديث مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر، عن المرحلة المقبلة وتطرق الجميع للحديث عن هدف واحد، تم وضعه نصب أعين الجميع، وهو خدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، وتطوير الخدمات والمنشآت والسعي لإعادة هيبة وكبرياء النادي الأهلي، وتحقيق طفرة كبيرة على كافة الأصعدة داخل النادي على الصعيد المحلي والدولي.