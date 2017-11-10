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أحمد أيوب: إهدار حمودي ضربتي جزاء أمر طبيعي
10
نوفمبر
2017
22:45 PM
بواسطة
للمرة الثانية
. «حمودي» يهدر ركلة جزاء لـ«الأهلي» أمام التليفوناتتحدث أحمد أيوب المدرب العام بالأهلي عن فوز فريقه على تليفونات بني سويف اليوم بدور الـ32 بكأس مصر بخماسية نظيفة.وقال أيوب اللقاء: |كان من الضروري الظهور بشكل طيب اليوم وحسم النتيجة لصالحنا بالفوز فمباريات الكأس دوما تشهد مفاجآت وكنا حذرين من حدوث أي مفاجآت|.وتابع: |إهدار حمودي لركلتي جزاء أمر طبيعي في كرة القدم ولا يعد الأول، كما أن حمودي قدم أداء متميزا للغاية حتى تم تغييره|.وكشف: |تواصلت مع حسام البدري قبل اللقاء وتم التنسيق بيننا حول تشكيل اللقاء وطريقة اللعب وغيرها من الاستعداد للمباراة اليوم|.وحول غياب عبد الله الشامي قلب الدفاع السوري: |الدفع باللاعبين أو استبعادهم حق أصيل للجهاز الفني والأمر كله يخضع للرؤية الفنية|.
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