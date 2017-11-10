الأهلي يصعد بخماسية أمام تليفونات بني سويف بكأس مصروقع اختيار لجنة الكشف عن المنشطات بمباراة الأهلي وتليفونات بني سويف على ثنائي الأهلي باسم علي وأيمن أشرف، لإجراء الكشف عقب المباراة