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صلاح عن مباراة مصر وغانا: «مش متابع والله»
10
نوفمبر
2017
22:45 PM
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كمال درويش: محمد صلاح نموذج وقدوة للرياضييندخل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في وصلة |هزار| مع معجبيه
وأجاب اللاعب على سؤال موعد مباراة مصر وغانا، وكان رده: |مش متابع والله|، ليعود ويؤكد أنه قالها على سبيل الهزار.وكان صلاح طلب من الأرجنتيني هيكتور كوبر إجازة وعدم ضمه لمعسكر منتخب مصر، لمواجهة غانا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم روسيا 2018.
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