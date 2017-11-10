وأضاف، في المؤتمر الصحفي اليوم استعدادا لمباراة ليبيا غدا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم روسيا 2018 معلول، |كأس العالم ممكن أن نلعبها مرة أو مرتين في الحياة إن شاء الله نحقق هدف الترشح ونُدخل الفرحة في قلوب كل التونسيين|.