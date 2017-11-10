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الأهلي يتقدم بثنائيه أمام تليفونات بني سويف.. بعد 30 دقيقة
10
نوفمبر
2017
20:46 PM
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«عمرو السولية» يتقدم بالهدف الثاني لـ«الأهلي» في تليفونات بنى سويفتقدم الأهلي بثنائية دون رد، أمام تليفونات بنى سويف، عقب مرور 30 دقيقة، في المباراة التي تقام على ملعب بترو سبورت، ضمن مباريات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر
أهدر جونيور آجاي فرصة هدف أمام شباك بنى سويف، بعد تمريرة رائعة من باسم على داخل منطقة الجزاء؛ ليسددها آجاي بعيدا عن المرمى.يخترق حمودي دفاع لاعبي تليفونات بنى سويف لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة، ولكن تصطدم بالعارضة لترتد إلى هشام محمد، الذي يسددها في الشباك، معلنا تقدم الأهلي بالهدف الأول بالدقيقة 20.ثم يتقدم عمرو السولية بالهدف الثاني لصالح النادي الأهلي، بعد تمريرة عرضية من حسين السيد، ليسددها في الشباك بالدقيقة 23.
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