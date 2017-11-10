اختتم لاعبو منتخبنا الوطني تدريباتهم صباح اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر قبل السفر إلى مدينة كيب كوست لملاقاة منتخب غانا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم روسيا 2018