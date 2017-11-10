يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب ويلز، مساء اليوم الجمعة، في مباراة ودية بينهم ضمن منافسات أسبوع الـ«فيفا» الدولي

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم بين المنتخبين في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.