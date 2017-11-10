. وهذه أسرار ترشحي لرئاستهيستضيف فريق الأهلي لكرة القدم تحت 16 سنة مواليد 2001، بقيادة محمد شرف المدير الفني، في الثانية والنصف عصر اليوم، نظيره الزمالك بقيادة أمير عبد العزيز، في الملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس في قمة مصغرة ضمن مواجهات الجولة الـ11 لدوري الجمهورية للناشئين.كما يلتقي في الجولة كل من: |الجيش مع إنبي، والنصر مع الرجاء، والإنتاج الحربي مع سموحة، والنصر مع الرجاء، والإسماعيلي مع الأسيوطي، والاتحاد مع المصري، والداخلية مع المقاصة، والمقاولون مع بتروجت|.