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المنتخب يغادر القاهرة متوجها إلى غانا
3 لاعبين قادرون على تعويض غياب عبد الشافي أمام غانا تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر القاهرة، اليوم الجمعة، متجها إلى غانا استعدادا للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام منتخب غانا الأحد القادم على ملعب كيب كوست ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 الجولة السادسة والأخيرة
أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أن المدير الفني سيكتفي بمران واحد على ملعب المباراة ليتعود الفريق على أرضية الملعب وأجواء المباراة قبل انطلاقها. ومن المقرر أن تتوجه البعثة إلى السعودية عقب مباراة غانا لأداء فريضة والعمرة. وجاءت قائمة المنتخب كالتالي: حراسة المرمي: عصام الحضري |وادي دجلة|، شريف إكرامي |الأهلي|، أحمد الشناوي |الزمالك|.خط الدفاع: سعد سمير |الأهلي|، رامي ربيعة |الأهلي|، علي جبر |الزمالك، أحمد المحمدي |هال سيتي|، عمر جابر |بازل|، أحمد فتحي |الأهلي|. خط الوسط: شيكابالا |الرائد السعودي|، عبد الله السعيد |الأهلي|، مؤمن زكريا |الأهلي|، سام مرسي |ويجان|، طارق حامد |الزمالك|، مصطفى فتحي |الزمالك|، محمد النني |أرسنال|، محمود حسن تريزيجيه |موسكرون|، رمضان صبحي |ستوك سيتي|، عمرو وردة |بانيتوليكوس|. خط الهجوم: أحمد حسن كوكا |براجا|، عمرو جمال |فيست الجنوب أفريقي|، عمرو مرعي |النجم الساحلي|.
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