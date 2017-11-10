3 لاعبين قادرون على تعويض غياب عبد الشافي أمام غانا تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر القاهرة، اليوم الجمعة، متجها إلى غانا استعدادا للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام منتخب غانا الأحد القادم على ملعب كيب كوست ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 الجولة السادسة والأخيرة