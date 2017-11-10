اليابان في مواجهة ودية أمام البرازيليلاقي منتخب إنجلترا، اليوم الجمعة، نظيره منتخب ألمانيا في مباراة ودية ضمن منافسات أسبوع الـ«فيفا» الدولي

ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.