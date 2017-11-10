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منتخب الشباب أمام تونس في لقاء الأشقاء باستاد المنزه
10
نوفمبر
2017
04:45 AM
بواسطة
بالفيديو
. محمد صلاح يوجه رسائل للاعبي المنتخب قبل مواجهة غانايواجه منتخب الشباب مواليد 99، بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، نظيره التونسي في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة على ستاد المنزه بالعاصمة التونسية في أولى المباراتين الوديتين المقرر إقامتهما بين الفريقين ضمن استعداداتهما لتصفيات الأمم الأفريقية للشباب.وكان المنتخب الوطني للشباب وصل أمس الأول الأربعاء إلى تونس؛ حيث أدى تدريبا خفيفا مساء يوم الوصول وأمس الخميس فيما تقام الودية الثانية بين المنتخبين الشقيقين يوم الأحد المقبل.
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