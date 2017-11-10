«فيفا» يكشف عن اسم كرة كأس العالم الرسميةيلاقي منتخب اليابان، اليوم الجمعة، نظيره منتخب البرازيل في مباراة ودية ضمن منافسات أسبوع الـ«فيفا» الدولي