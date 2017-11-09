. الخميسكرم مجلس إدارة نادي هليوبوليس برئاسة هارون التوني بتكريم البطلة نورالطيب، في حضور زوجها ووالدها ووالدتها وأسرة الإسكواش، وأعضاء مجلس الإدارة.وكانت الطيب لاعبة المنتخب الوطنى للإسكواش توجت بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، بعد تغلبها على زميلتها رنيم الوليلى بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية.وحققت نور الطيب أول ألقابها في بطولات العالم الكبير بعد فوزها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش إحدى البطولات الثمانية الكبرى.