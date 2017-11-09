وأوضح طاهر أن قائمته أعدت بعض الملفات وكل عضو بها يمتلك ملف سيقوم بالعمل عليه وهي كالتالي: الملف الاقتصادي وهو مسئولية الدكتور هاني سري الدين ويقوم على:استدامة: منظومة اقتصادية فعالة ورابحة تضمن توفير كل احتياجات وتلبية طموحات النادي في النمو والنجاح والتفوق، من خلال استراتيجيات استثمارية وإدارة مالية وآليات محاسبية محترفة.الكيان: تحقيق القيمة القصوى المرتبطة باسم النادي الأهلي كمنتج واسم مرتبط بالنجاحات والقيمة الاستثمارية والأدبية محليا وإقليميا وعالميا.2- الملف الرياضي ويتولاه مروان هشامويقوم على ضمان استمرار التفوق والسيادة الرياضية في الألعاب المختلفة بدءا من كرة القدم مرورا بالألعاب الجماعية وانتهاء بالرياضات الفردية، وذلك على المستوى المحلي والأفريقي، مع الوصول والقدرة على المنافسة الجادة في المسابقات العالمية، مع دعم قطاع الناشئين على كل المستويات 3- الملف الهندسي/ الإنشائي مع محمد يحيىبنيان:التوسع الطموح في البنية الأساسية والقاعدة المعمارية والهندسية للنادي من خلال الاستغلال الأمثل لكل مساحات الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، والتصميم المبدع والعملي لفرع التجمع، بما يحقق الراحة القصوى للأعضاء، والمنظومة الرياضة المكتملة للفرق والأعضاء 4- الملف الإعلامي والثقافي مسئولية حمدي الكنيسي صوت الأهلي: تطوير شامل للمنظومة الإعلامية للنادي بما في ذلك قناة الأهلي والموقع الإلكتروني والمجلة وتويتر وأساليب التواصل المتبادل مع جماهير النادي وأعضائه، بالإضافة إلى ارساء قواعد التعامل مع الجهات الإعلامية والصحفية بكافة أنواعها. صوت واحد- رسالة واحدة.مصر جميلة: إطلاق حزمة الأنشطة الثقافية لنشر الوعي والمعرفة، وتتضمن قرأت لك- (ندوة شهرية)، يقوم فيها الأعضاء بقراءة وتلخيص عمل ادبي من خلال عرض مبسط، وفتح باب المناقشة ومن بعدها كيفية تطبيق ما تم تعلمه في هذا العمل)، وشخصية الشهر( استضافة شخصية عامة وناجحة تعطي نموذجا للمثل الأعلى في مختلف المجالات من مشروعات صغيّرة وأدب وثقافة واختراعات وأنشطة صناعية وبطولات رياضية وتميز فني، مع التركيز على عناصر النجاح وارتباطها بالسمات الشخصية والمبادئ والسلوكيات.5- الملف الإداري وتطوير الموارد البشرية مع خالد حبيبويضم مبادرة تحول إستراتيجي لتأهيل وتدريب كافة العاملين بالنادي في مختلف القطاعات مع اعادة تصميم مسارات العمل والهيكل التصميمي لتحقيق الاستفادة القصوى من مهارات وكفاءات العاملين، وضمان تحقيق افضل النتائج وتقديم اعلى مستوى من الخدمات للأعضاء في كل الأوقات.والاستغلال والتطوير الشامل لطاقات شباب النادي بالشكل الأمثل من تصميم وتطبيق برامج عملية ومتطورة لتأهيل شباب الأعضاء لسوق العمل على كافة الاصعدة الاحترافية والنفسية والعملية، من خلال خلال برامج طموحة ومبتكرة لاكتشاف وتنمية المواهب، ودعم خلق فرص للتوظف والتقدم في مجالات العمل المتنوعة، بتطبيق أحدث الأساليب والنظم العالمية وباستخدام الجهود التطوعية أيضا لابناء النادي المتخصصين في مجالات التدريب والتاهيل 6- الملف الخدمي والشبابي ويتولاه محمد جمال هليل ويتضمن إنشاء مجمع خدمات في مقرات الأهلي المختلفة، يقدم كل انواع الخدمات الحكومية والمالية والسياحية للأعضاء ( فوري- شهر عقاري- سجل مدني- خدمات سياحة وسفر- فروع بنوك أكثر عددا- جهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات الصغيرة- شركات الاتصالات) كارت اهلاوي: منظومة للمزايا الذكية يتم اطلاقها بالتنسيق مع البنوك والمنتجين ومقدمي الخدمات، وتسمح بحصول الأعضاء على أسعار شديدة الخصوصية باستخدام كارنيه النادي الأهلي ( استنادا إلى العدد الضخم للعملاء المحتملين من الأعضاء وعائلاتهم.7- الملف الطبي مع الدكتور إيهاب ماضيويشمل منظومة خدمات صحية مقدمة لابناء وأعضاء النادي من خلال شبكة تأمين صحي متطورة يضمنها كارنيه العضوية، بالتنسيق مع مقدمي خدمات الرعاية الطبية، في شكل تخفيضات مباشرة وملموسة لدى مقدمي الخدمات الصحية في كافة المجالات، وتطبيق منظومة مماثلة ومتميزة لضمان أعلى مستيوات التأهيل الطبي لكافة أعضاء الفرق الرياضية في كل الألعاب 8- الملف النسائي والرعاية التخصصية مع شيرين منصورمعاك: خدمة متخصصة لدعم أبناء النادي من ذوي الاختلافات الجسدية والذهنية، من خلاب تقديم خدمات اجتماعية ونفسية ورياضية لهم ولعائلاتهم.ليكي: برامج شاملة لتقديم خدمات متنوعة لدعم المراة الأهلاوية على مختلف المستويات الصحية والنفسية والذهنية، ومساندتها لتولي أدوار أكثر فاعلية في المجتمع.