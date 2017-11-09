نيبوشا عن لقاء الزمالك والمنيا: مباراة صعبةقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية 48 ساعة عقبة الفوز على فريق المنيا والتأهل لدور الـ16 لمواجهة حرس الحدود

وفضل الجهاز الفني راحة الفريق يومي الجمعة والسبت، على أن ينتظم اللاعبون في المران الأحد استعدادا لمواجهة فريق النصر بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام الجمعة المقبلة.