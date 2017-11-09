«فيفا» يكشف عن اسم كرة كأس العالم الرسميةتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو كوميدي للكابتن مجدي عبد الغني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا

ويظهر في الفيديو مجدي عبد الغني، وهو يدخن «سيجار»، ويقول ضاحكًا: «الأسطورة بتاعتي لسه منتهتش.. محدش لسه جاب جون في كأس العالم.. أنا الوحيد اللي جاب جون في كأس العالم».