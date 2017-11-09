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نيبوشا عن لقاء الزمالك والمنيا: مباراة صعبة
09
نوفمبر
2017
23:45 PM
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نيبوشا عن إصابة جنش: أمر مخيب للآمالأكد المونتينجري نيبوشا المدير الفني لفريق الزمالك أن مباريات الكأس تكون صعبة على الفريقين في كل أنحاء العالم
وشدد، في المؤتمر الصحفي لمباراة المنيا في دور الـ32 لكأس مصر والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، على أن المباراة كانت صعبة في أول عشر دقائق بسبب الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها فريقه، وأضاف أن الجميع توقع أن تكون المباراة سهلة.وهنأ لاعبيه على الفوز والتأهل للدور التالي، وقدرة الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكه، ووجه التهنئة للمنافس.
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