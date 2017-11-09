وشدد، في المؤتمر الصحفي لمباراة المنيا في دور الـ32 لكأس مصر والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، على أن المباراة كانت صعبة في أول عشر دقائق بسبب الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها فريقه، وأضاف أن الجميع توقع أن تكون المباراة سهلة.وهنأ لاعبيه على الفوز والتأهل للدور التالي، وقدرة الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكه، ووجه التهنئة للمنافس.