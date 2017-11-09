مدحت عبد الهادي وعبد الله جمعة يتابعان مباراة ناشئي الزمالك والإنتاجأكد المونتينيجري نيبوشا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن عبد الله جمعة لاعب وسط الفريق، صغير السن ولا يمتلك الخبرات الكبيرة، لكنه سيتطور أداؤه مع مرور الوقت

وأضاف نيبوشا أن الزمالك لا يزال في مرحلة الانسجام ولم يتجمع اللاعبون منذ فترة طويلة ولكن سيكون الفريق قادرا على التحسن مع الوقت.وأشار نيبوشا إلى أنه توقع طريقة لعب المنيا في الدور الـ32 بكأس مصر بالاعتماد على 10 لاعبين في الدفاع ولاعب واحد في الهجوم.. لذا لم يتعجل الفوز.