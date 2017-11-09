منافسة شرسة على العضوية بانتخابات نادي الزمالك «تقرير»أثبت مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الأموال المتواجدة حاليا في خزينة القلعة البيضاء في محضر مجلس الإدارة بالاجتماع التي انتهى خلال الساعات الماضية

وقال مسئولو الزمالك إن قيمة الأموال في خزينة الزمالك وفقا لمحضر مجلس الإدارة ١٤٠ مليون جنيه، في الوقت الذي وجه فيه مجلس الزمالك الشكر لرحاب أبو رجيلة، عضو المجلس في الدورة الحالية بسبب جهده المبذول خلال الفترة الماضية رغم اعتذاره عن خوض الانتخابات.