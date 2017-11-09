محمد صلاح ثاني هدافي الدوري الإنجليزي الممتازيقام، اليوم الخميس، العديد من المباريات في كأس مصر ومباريات ودية والملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2017 والدوري المصري للدرجة الثانية:وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات

كأس مصر:طنطا مع حرس الحدود.. الساعة 2.30 عصرا مصر المقاصة مع المريخ.. الساعة 5.15 عصراالزمالك مع المنيا.. الساعة 8.00 مساءالدوري المصري للدرجة الثانية: شربين مع بلدية المحلة.. الساعة 3.00 عصرا المنصور مع أبوقير للأسمدة.. الساعة 7.00 مساء الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2017:أيرلندا الشمالية مع سويسرا.. الساعة 9.45 مساءكرواتيا مع اليونان.. الساعة 9.45 مساءالمباريات الودية:أسكتلندا مع هولندا.. الساعة 9.45رومانيا مع تركيا.. الساعة 8.15 مساء بنما مع إيران.. الساعة 8.00 مساء