مواعيد المباريات في كأس مصر والرابطة المحترفة الجزائرية الأولىيقام، اليوم الأربعاء، العديد من المباريات في كأس مصر ومباريات ودية

وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات. كأس مصر:وادي دجلة مع كفر الشيخ‏ 2:30 عصراالإنتاج الحربي مع بترول أسيوط 2:30 عصراالمصري البورسعيدي مع بني عبيد‏ 5:15 مساء المقاولون العرب مع الشمس 8:00 مساء مباريات دولية ودية:ليسوثو مع زمبابوي 1:00 ظهراالكونجو مع بنين 4:30 عصراأيسلندا مع التشيك 4:45 عصرا