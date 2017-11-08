«بريزنتيشن» تكشف حقيقة بث مباريات المونديال مجانانظمت شركة بريزنتيشن سبورت، راعي الكرة المصرية، زيارة لمجموعة من 1000 طفل وطفلة من الأيتام لتدريب المنتخب الوطني الأول، والذي جرى أمس الثلاثاء، بملعب ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة غانا

ونظمت الشركة زيارة للأطفال في إطار الاحتفال بتأهل المنتخب لنهائيات مونديال روسيا العام المقبل؛ حيث زار الأطفال منطقة ألعاب كيدزانيا، قبل زيارة أحد محال ألعاب الأطفال بجانب زيارة تدريب المنتخب الوطني.وحرص لاعبو المنتخب على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال الذين تواجدوا في مدرجات ستاد القاهرة الدولي كما أهداهم محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، قميصه.من جانبه أكد محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن، أن الشركة حريصة على دعم الأطفال والوقوف بجانبهم في إطار الدور المجتمعي للشركة داخل المجتمع.