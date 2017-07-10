(رويترز) - قال نادي انترناسيونالي المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الانترنت يوم الاثنين إنه بصدد التعاقد مع بورخا فاليرو لاعب وسط فيورنتينا وإن اللاعب الاسباني يخضع حاليا للفحص الطبي في النادي المنتمي لمدينة ميلانو.

وكان فاليرو (32 عاما) انضم إلى فيورنتينا قادما من فياريال الاسباني في 2012 وشارك معه في 32 مباراة في الدوري وأحرز هدفا وحيدا.

وقالت شبكة سكاي سبورتس الايطالية إن فاليرو الذي سبق له اللعب لوست بروميتش البيون الانجليزي سينتقل لانترناسيونالي مقابل 5.5 مليون يورو (6.26 مليون دولار) وبناء على عقد لمدة ثلاثة أعوام بعد اجتياز الفحص الطبي.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)