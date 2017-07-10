استبعد مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، فتح ملف الانتخابات التكميلية خلال اجتماع المجلس الذي يعقد اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد بالجزيرة

وأوضح عبدالغنى في تصريحات لـ«فيتو»، أن هناك ملفات أكثر أهمية مطروحة على جدول أعمال الاجتماع، مثل تحديد موعد فتح القيد للانتقالات الصيفية، واستعدادات المنتخب الأول لمباراتى أوغندا الحاسمتين نحو تحقيق حلم التأهل لمونديال روسيا 2018.وتابع عبدالغنى، أنه ليس من المنطقى التحدث عن فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة التكميلية، في الوقت الذي مازالت فيه قضية بطلان انتخابات اتحاد الكرة مازالت مطروحة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها.