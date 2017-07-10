يستضيف فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري في الخامسة مساء اليوم الإثنين فريق الإسماعيلي في ختام مباريات الدوري هذا الموسم خلال الجولة 34 من بطولة الدوري

يدخل الفريقان لقاء اليوم بحثا عن تحسين مركزهما بجدول الترتيب؛ حيث يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 44 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 51 نقطة. الاتحاد السكندري بقيادة ماكيدا الإسباني يدخل مواجهة اليوم مفتقدا جهود كل من نور السيد للإيقاف ومحمد سالم وحازم إمام للإصابة وخالد قمر لعدم الجاهزية، بينما يدخل الإسماعيلي معتمدا على جهود لاعبيه كريم بامبو ومحمود متولي.