من سايمون إيفانز

لندن (رويترز) - بلغ الرباعي الكبير في عالم تنس الرجال الأسبوع الثاني في بطولة ويمبلدون دون صعوبات تذكر وسيتطلعون لمواصلة التقدم يوم الاثنين بينما لا تزال المنافسة مفتوحة تماما في مسابقة السيدات.

وبعد يوم من الراحة لجميع اللاعبين ستقام منافسات الدور الرابع في نادي عموم إنجلترا وسط ترقب لبدء ظهور ملامح المنافسين على لقبي الرجال والسيدات في ثالث البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

ويبدو الإسباني رفائيل نادال في أفضل حالة في الوقت الحالي بين الرباعي الكبير في عالم التنس.

وفاز نادال (31 عاما) ببطولة فرنسا هذا العام دون خسارة أي مجموعة وواصل مسيرته المثالية في ويمبلدون إذ فاز بذلك في آخر 28 مجموعة في البطولات الأربع الكبرى خلال العام الجاري.

لكن نادال، بطل ويمبلدون 2008 و2010، سيخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام جيل مولر لاعب لوكسمبورج الذي يلعب بيده اليسرى ويعتمد على أسلوب الإرسال القوي والكرات الساقطة. وسبق لهذا اللاعب أن أذاق نادال خسارته الأولى في هذه البطولة بالدور الثاني في 2005.

وقال نادال "إنه أحد أصعب المنافسين على هذه الأرضية على وجه التحديد. هذه أفضل أرضية له بدون أي شك. إنه يملك ضربات إرسال رائعة وكرات ساقطة رائعة. إنه يلعب بشكل رائع من الخط الخلفي هنا. إنه منافس صعب جدا".

ولم يتعرض روجر فيدرر، بطل ويمبلدون سبع مرات، لصعوبات تذكر لكن من المرجح أن تتغير الصورة أمام البلغاري جريجور ديميتروف.

وسيلعب آندي موراي صاحب الشعبية بين المشجعين في بلاده وحامل اللقب مع الفرنسي بنوا بير بينما يلتقي نوفاك ديوكوفيتش، بطل ويمبلدون ثلاث مرات، مع لاعب فرنسي آخر هو أدريان مانارينو.

وللمباراة الثانية على التوالي ستلعب فينوس وليامز (37 عاما) مع لاعبة لم تكن قد ولدت عندما شاركت الأمريكية المخضرمة في بطولة ويمبلدون لأول مرة.

وقدمت الكرواتية آنا كونيوه (19 عاما)، وهي أصغر لاعبة متبقية في البطولة، عرضا قويا لتفوز في الدور الثالث على دومينيكا سيبولكوفا المصنفة الثامنة.

وحظيت البريطانية جوهانا كونتا بإشادة كبيرة بسبب ظهورها القوي في البطولة وستختبر مدى قدرتها على أن تكون على مستوى التوقعات عندما تلعب مع الفرنسية كارولين جارسيا التي سبق أن رشحها نادال لتكون المصنفة الأولى عالميا.

وستكون أنجليكه كيربر المصنفة الأولى عالميا في حاجة للارتقاء بمستواها لمحاولة اجتياز الإسبانية جاربين موجوروزا بينما ستلعب الرومانية سيمونا هاليب مع فيكتوريا أزارينكا في لقاء قوي ومرتقب.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)