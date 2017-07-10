أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأمن استجاب لطلب الزمالك بزيادة عدد الجماهير في مباراة أهلي طرابلس ثم حدث تجاوز غير مبرر

وأضاف |سويلم| خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |مع شوبير|، والمذاع على فضائية |صدى البلد|، أن ما حدث في لقاء الزمالك وأهلي طرابلس لن يؤثر في قرار تنظيم البطولة العربية بحضور الجماهير.وتابع: |البطولة العربية نافذة لعودة السياحة العربية لمصر، ولا صحة لما تردد على لساني بخصوص حرمان الجماهير من حضورها|.