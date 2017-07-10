قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد أول أغسطس المقبل

ويستعد فريق وادي دجلة للقائه الهام والمرتقب أمام الأهلي الأربعاء المقبل بدور الثمانية بكأس مصر على ملعب السلام، ويحصل بعدها على راحة سلبية أسبوعين قبل العودة للاستعداد للموسم الجديد.