يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات العاجلة، وفي مقدمتها تحديد موعد فتح باب القيد للموسم الجديد 2017 - 2018

أما ثانى الملفات المهمة فهو تحديد المجلس خلال جلسة اليوم، للموعد الرسمي لانطلاق مسابقات الدوري بالموسم الجديد في جميع الدرجات، فضلا عن مناقشة بعض الأمور الخاصة بشئون المنتخبات الوطنية وارتباطاتها ومعسكراتها خلال الفترة المقبلة وهو ثالث الملفات المهمة على طاولة المجلس، لا سيما مع استعدادات المنتخب الأول لمبارتي أوغندا الحاسمتين بتصفيات المونديال والمحدد لهما يومي 31 أغسطس في أوغندا و5 سبتمبر في برج العرب بالإسكندرية.