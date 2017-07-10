يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين، في الفيلا الخاص به في الساحل الشمالي، للإعلان عن انتقال مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق للتعاون السعودي

ويحضر المؤتمر كل من محمد القاسمي رئيس نادي التعاون، ومحمد شيحة الوسيط في الصفقة. كان الزمالك وافق على إعارة مصطفى فتحي للتعاون مقابل مليون و400 ألف دولار، مع وضع بند بأحقية شرائه بعد انتهاء الإعارة مقابل 3 ملايين و600 ألف دولار.