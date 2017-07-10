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«سويلم»: لا مبرر لتأجيل الانتخابات التكميلية للجبلاية
10
يوليو
2017
03:45 AM
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أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن لقاء المنتخب أمام أوغندا في تصفيات المونديال على رأس أولويات الجبلاية في الفترة المقبلة
وأضاف |سويلم| في مداخلة لبرنامج |مع شوبير|، والمذاع على فضائية |صدى البلد|، أنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل الانتخابات التكميلية في الاتحاد المصري.وتابع: |تحديد بداية الموسم الجديد والقيد وشئون المنتخبات أبرزُ الملفات المطروحة باجتماع مجلس الإدارة اليوم الإثنين|.
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