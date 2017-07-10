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عفت نصار لرئيس الزمالك: إنت شاطر في المحاماة بس الكرة حاجة تانية
حمل عفت نصار، لاعب نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور مسئولية خروج الفريق من دور الثمانية ببطولة دوري الأبطال الأفريقي
وأضاف نصار في برنامج |الحريف|، المذاع على شاشة |دي إم سي|، رسالة لرئيس الزمالك، قائلا: |أنت أعظم رؤساء نادي الزمالك إنجازا في النواحي الاجتماعية والطفرة الإنشائية التي شهدها النادي، ولكن الكرة حاجة تانية يا سيادة المستشار، وليست كمهنة المحاماة التي تجيدها بكفاءة عالية|.وتابع: |أن نادي الزمالك يحتاج إلى تطهير من بعض العناصر التي تنافق رئيس النادي وتزرع الفتن بين لاعبي الفريق والجهاز الفني|، ملمحا لأحد اللاعبين السابقين الذي تواجد في جميع الأجهزة الفنية للفريق منذ تولي المستشار مرتضى رئاسة النادي.وطالب نصار رئيس نادي الزمالك بعدم التدخل في عمل الجهاز الفنى للفريق، وسرعة تشكيل لجنة كرة من أبناء النادي أصحاب الفكر الكروي المتميز، ومنحها كافة الصلاحيات، التي تساعدها في إحداث طفرة داخل فريق الكرة وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
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