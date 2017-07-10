قال أيمن عبد العزيز، لاعب الزمالك السابق: «إن تغيير المدربين داخل نادي الزمالك خلال الموسم أثر بالسلب على الفريق خلال البطولات التي خاضها ومنها بطولة أفريقيا»

وأضاف |عبد العزيز| لفضائية صدى البلد، أن كل من في نادي الزمالك مسئول عن الفشل أفريقيا وخروج الفريق عقب التعادل أمام أهلي طرابلس الليبي في بطولة أفريقيا.وتابع: |كانت هناك مشكلات كبيرة بفريق الزمالك خلال المباراة، وأهمها أن التشكيل لم يكن جيدا أو منظم، وكان يدار بعشوائية داخل الملعب.