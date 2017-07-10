أكد الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج الحريف المذاع على شاشة |دي إم سي| سبورت، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل عن وجود وفيات بين الجماهير، نتيجة الاشتباكات التي وقعت مع الأمن عقب انتهاء مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي

أضاف |فايق|، أنه تواصل مع المتحدث باسم مديرية الصحة بالإسكندرية، وأكد له الأخير عدم سقوط أي وفيات بين مشجعي الزمالك عقب المباراة، مشيرا إلى وقوع 7 إصابات طفيفة بين جماهير الزمالك، وأن حالة واحدة فقط منهم تم علاجها بالمستشفى وانصرفت على الفور.وخرج الزمالك من بطولة دوري الأبطال الأفريقي، بعد تعادله مع ضيفه أهلي طرابلس بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية.