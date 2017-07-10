هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاعبي الفريق عقب وداع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بالتعادل 2-2 أمس الأحد مع ضيفه أهلي طرابلس الليبي واتخذ مرتضى العديد من القرارات المهمة أبرزها ما يلي:منع عودة الجماهيرفي أول رد فعل من رئيس نادي الزمالك عقب خروج فريقه من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، قال: إنه |على جثتي عودة الجماهير من جديد| بعدما تعرض رئيس النادي للسب من قبل الجماهير

العشرة الراحلونكما أعلن مرتضى منصور عن رحيل 10 لاعبين عن صفوف الفريق الأبيض خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد الإخفاق في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.ضم الشحات وأحمد داووداوأضاف رئيس الزمالك، أنه يفاوض مصر المقاصة والإسماعيلي لتدعيم صفوف فريقه استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أن الزمالك يتفق حاليا مع المقاصة على ضم حسين الشحات وأحمد داوودا، متابعا: |سنضم لاعبا في مركز الظهير الأيمن من الإسماعيلي وسنعيد حازم إمام وإبراهيم عبد الخالق المعارين|.إيهاب جلالوتابع رئيس النادي: |لو فكرت في مدرب مصري لتولي مسئولية تدريب الزمالك سيكون إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة|.المدرب المصريوأكد رئيس نادي الزمالك أنه لا يمانع بقاء المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو في مقعد الرجل الأول في فريق كرة القدم، قائلا: |لا بد أن يكون معه مدرب عام مصري، وأرشح لذلك سامي الشيشيني أو محمد صلاح أو أشرف قاسم|، واختتم إذا طلب إيناسيو الرحيل فسيرحل.