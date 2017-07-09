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جماهير الزمالك تطالب إدارة النادي بالتعاقد مع خاما بيليات
09
يوليو
2017
20:46 PM
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رفعت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في ملعب برج العرب، لحضور مباراة الزمالك وأهلي طرابلس، في الجولة السادسة لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا- قميص الزيمبابوي خاما بيليات، مهاجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، مطالبين إدارة النادي الأبيض، بضرورة التعاقد مع اللاعب
وجاء طلب جماهير الزمالك بالتعاقد مع خاما بيليات، بعد تأكد رحيل النيجيري ستانلي، المعار من وادي دجلة، والذي وقع على عقود الانتقال للقادسية السعودي.
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