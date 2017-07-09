رفعت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في ملعب برج العرب، لحضور مباراة الزمالك وأهلي طرابلس، في الجولة السادسة لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا- قميص الزيمبابوي خاما بيليات، مهاجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، مطالبين إدارة النادي الأبيض، بضرورة التعاقد مع اللاعب