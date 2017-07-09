غادر لاعب منتخبنا الوطني محمد عبد الشافي، المحترف في صفوف نادي أهلي جدة السعودي، مع فريقه إلى النمسا؛ لإقامة معسكر استعدادا لبداية الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي الممتاز، واستكمال بطولة دوري أبطال آسيا