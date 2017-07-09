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تفاصيل فترة إعداد عبد الشافي مع أهلي جدة السعودي
09
يوليو
2017
20:46 PM
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غادر لاعب منتخبنا الوطني محمد عبد الشافي، المحترف في صفوف نادي أهلي جدة السعودي، مع فريقه إلى النمسا؛ لإقامة معسكر استعدادا لبداية الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي الممتاز، واستكمال بطولة دوري أبطال آسيا
وأعلن الموقع الرسمي للفريق السعودي عن المواجهات الودية التي سيخوضها الفريق الشهر الجاري، تحضيرا للموسم الجديد، التي جاءت كالتالي: «سنتياش النمساوي وبودفاكو المجري وبيشفاز النمساوي وأدونيزي الإيطالي وأنطاليا سبور التركي والعين الإماراتي وقونيا سبور التركي».
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