حقق عمر السوهاجي، أحد أفراد بعثة منتخب مصر للسباحة، وأحد أبناء شركة ميناء القاهرة الجوي، المركز الأول في بطولة ألمانيا الدولية للسباحة الباراليمبية لذوي الاحتياجات الخاصة

وتمكن عمرو السوهاجي من تحقيق المركز الأول بالفوز على أبطال منتخبات روسيا وإسرائيل والبرازيل وتركيا وبريطانيا وبولندا وكازاخستان.وكانت بعثة منتخب السباحة الباراليمبية غادرت مطار القاهرة في الـ 4 من شهر يوليو الجاري من مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى برلين، للمشاركة في بطولة العالم للسباحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وحرصت شركة ميناء القاهرة على توفير فريق من العلاقات العامة برئاسة حمدي عبد العزيز، مدير إدارة العلاقات العامة بالمطار، على إنهاء إجراءات سفر البعثة.