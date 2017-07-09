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شيكابالا يطالب جماهير الزمالك بالهتاف للاعبين
09
يوليو
2017
20:46 PM
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طالبت جماهير نادي الزمالك المتواجدة بملعب الجيش ببرج العرب من أجل لقاء الفريق أمام أهلي طرابلس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا؛ اللاعبين بالفوز بالبطولة الأفريقية السادسة
واستقبلت الجماهير اللاعبين بالهتافات عقب نزولهم لأرض الملعب لأداء عملية الإحماء قبل اللقاء.وطالب شيكابالا كابتن الزمالك الجماهير بالهتاف للفريق.
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