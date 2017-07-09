طالبت جماهير نادي الزمالك المتواجدة بملعب الجيش ببرج العرب من أجل لقاء الفريق أمام أهلي طرابلس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا‫؛‬ اللاعبين بالفوز بالبطولة الأفريقية السادسة