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روني قائد انجلترا السابق يعود إلى ايفرتون
من نيل روبنسون
لندن (رويترز) - عاد وين روني مهاجم مانشستر يونايتد وقائد منتخب انجلترا لكرة القدم سابقا يوم الأحد إلى إيفرتون النادي الذي نشأ فيه منذ طفولته بعقد يمتد لعامين بعد حصوله على 13 لقبا خلال فترته في استاد أولد ترافورد.
وتحدث روني (31 عاما)، الذي انتقل لاستاد جوديسون بارك بمقابل لم يتم الكشف عنه، بحماس عن عودته للنادي الذي بدأ معه مسيرته.
وقال روني "الفوز بألقاب مع إيفرتون سيكون قمة المجد وأشعر بأن النادي يتجه حقا إلى المسار الصحيح ويضم لاعبين يملكون المعايير المطلوبة. أريد أن أشكل جزءا من فريق ناجح".
وأضاف "العودة تمنحني شعورا رائعا ولا أطيق الانتظار حتى أقابل الزملاء وأتدرب مع الفريق".
وتفجرت موهبة روني في الدوري الممتاز عندما سجل هدفا رائعا ليقود إيفرتون للفوز على ارسنال وكان يبلغ من العمر حينها 16 عاما ثم انتقل ليونايتد بعد عامين مقابل 25 مليون جنيه استرليني (32.23 مليون دولار) وفقا لتقارير صحفية.
وسجل ثلاثية في مباراته الأولى أمام فناربخشه في دوري أبطال اوروبا وخاض أكثر من 550 مباراة مع يونايتد وأحرز 253 هدفا ليصبح هدافه على مر العصور متخطيا رقم الأسطورة بوبي تشارلتون.
وروني هو الهداف التاريخي لمنتخب انجلترا أيضا برصيد 53 هدفا والأكثر خوضا لمباريات دولية برصيد 119 مباراة منذ مباراته الأولى وعمره 17 عاما تحت قيادة المدرب السويدي سفين-جوران إريكسون.
* سمعة مرموقة
وتوج روني مع يونايتد بلقب دوري الأبطال وبخمسة ألقاب في الدوري الممتاز كما فاز بكأس الاتحاد الانجليزي واختير كأفضل لاعب عام 2010.
لكن دوره تراجع الموسم الماضي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو كما فقد مكانه في المنتخب الانجليزي.
وقال مورينيو لموقع يونايتد على الانترنت "ليس سرا أنني معجب بوين منذ فترة طويلة وطالما كان مثالا للاعب المحترف وسيبقى في تاريخ النادي لسنوات عديدة قادمة".
وأضاف "ليس سهلا أبدا أن تجد لاعبا عظيما يخوض مباريات أقل مما يحب ولم أقف في طريقه عندما طلب العودة إلى إيفرتون".
ويثق رونالد كومان مدرب إيفرتون في أن روني سيعطي إضافة حقيقية لفريقه.
وقال المدرب الهولندي "إنه يحب إيفرتون وكان يتوق للعودة إلى هنا ولا يزال عمره 31 عاما ولا يمكن التشكيك مطلقا في قدراته ومن الرائع أنه هنا".
ومع وجود اتفاق بين إيفرتون ويونايتد بشأن انتقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى الجهة الأخرى أصبح الطريق ممهدا أمام روني للرحيل عن يونايتد بعد 13 عاما.
وخاض روني 77 مباراة مع إيفرتون وسجل 17 هدفا بين 2002 و2004.
(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)
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