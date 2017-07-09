غاب وليد سليمان لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن مران الفريق اليوم استعدادًا لمباراة دجلة في كأس مصر

وشارك وليد سليمان أمس بديلًا مع الأهلي في مباراته أمام القطن الكاميروني والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الأهلي لدور الـ٨ من البطولة الأفريقية. ويستعد الأهلي لمباراة دجلة في دور الـ٨ من بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم ١٢ من الشهر الجاري على ملعب السلام.