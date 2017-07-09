نشر اللاعب الدولي المصري رمضان صبحي المحترف في صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد وصوله لإنجلترا للانضمام لتدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز